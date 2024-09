Perché è andata così Menù misero al matrimonio vip dopo le critiche agli sposi la spiegazione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Unvip da favola, pieno di ospiti da a fare invidia al red carpet di un evento importante ma undi nozze giudicato troppo. Ei dueni sono stati travolti da una pioggia diper aver offerto una cena che, hanno scritto molti, è più da casa che da banchetto. Non a caso l’antipasto si chiamava “Come a casa” e prevedeva pane e mortadella. Poi come primo piatto “La pasta di Veronica”: pasta al pesto semplice. Secondo “Le polpette di Davide”: polpette di manzo con salsa al pomodoro. Dolce “La torta di tutti”, e poi i vini, che sono passati decisamente in secondo piano.tutto troppo semplice e troppo poco, secondo gli utenti che hanno quindi “massacrato” Veronica Ferraro e Davide Simonetta. Leggi anche: “Due tirchi, altro che famosi”.