Palalic Per stabilità dei Balcani non ignorare diritti della Serbia

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 14 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Da mesi è in corso una enorme pressione sul popolo serbo in Kosovo, che costituisce la maggioranza assoluta nel nord di questo territorio. Tutto è iniziato con la presa illegale, da parte di partiti albanesi leali al primo ministro Albin Kurti, di quattro comuni nel nord dove vivono oltre il 95% di serbi. In quell’area governano sindaci che hanno solo il 3% dei consensi dei cittadini. Si stanno effettuando arresti con false accuse di crimini di guerra. Sono state chiuse tutte le istituzioni finanziarie attraverso cui i serbi potevano ricevere stipendi e pensioni. È stato vietato l’import di merci dalla, chiuse le poste e le banche serbe. La polizia kosovara negli ultimi giorni ha arrestato cittadini pacifici e ha usato violenza contro di loro durante la detenzione.