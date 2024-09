Mense stipendi dei docenti liceo Made in Italy e caso Raimo | parla Valditara

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) "Voglio trattare alcuni temi che sono stati sulle prime pagine dei giornali in questi giorni per fare chiarezza e per dare un'informazione trasparente": con queste parole il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppeha iniziato il suo intervento, affidato a un video pubblicato su YouTube. In primo luogo il bando da 515 milioni pubblicato dal ministero dell'Istruzione e del Merito il 29 luglio scorso per la realizzazione e messa in sicurezza, come previsto dal Pnrr, dellescolastiche. "Abbiamo registrato una risposta molto positiva da parte degli enti locali e un dato particolarmente importante riguarda la straordinaria partecipazione del Mezzogiorno, dove continueremo a investire per dare a tutti, al di là delle condizioni di partenza e del territorio di residenza, le stesse opportunità di successo formativo di altre realtà .