Meghan Markle uomini adulti in lacrime La gola profonda | come la chiamano nell' intimità

(Di sabato 14 settembre 2024) "Capace di far piangere". Il ritratto diche emerge sull'Hollywood Reporter è impietoso. Gole profonde dello staff della ex duchessa di Sussex hanno dipinto la consorte del principe Harry "un dittatore": "Marcia con i tacchi alti, è sempre arrabbiata e abbaia ordini". Una donna, l'ex attrice di Suits, che "terrorizza" e "sminuisce" i collaboratori e "non accetta consigli"."è assolutamente implacabile - spiega un testimone -. L'ho vista ridurre in". L'indiscrezione arriva in un momento difficile per la ex coronata d'Inghilterra, costretta a licenziare molti suoi dipendenti. Poche settimane fa, tra l'altro, si era dimesso anche Josh Kettler, il capo dello staff della coppia che tra 2019 e 2020 hanno rotto con i Windsor, lasciato l'Inghilterra e si sono trasferiti a Montecito, in California.