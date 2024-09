Manca farmaco salvavita l’esperto | Si rischia pericoloso fai da te La sanità pubblica usi l’adrenalina al posto dei device

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 settembre 2024 – L’allarme per la carenza in Italia degli auto-iniettori di adrenalina contro lo shock anafilattico nel dosaggio di 500 mcg (quello usato per persone di peso superiore a 60 kg, in pratica gli adulti) è arrivato a luglio scorso da Bioproject Italia (ramo italiano della francese Bioproject) che distribuisce ildel brand Chenpen, il più utilizzato perché facile da usare: è iniettabile per via intramuscolare e in autonomia ai primi segni di shock anafilattico. A quel primo allarme ha fatto seguito la nota dell’Aifa che “rilascia autorizzazione all’importazione alle strutture sanitarie per analogo autorizzato all’estero”. Ad oggi, però, ilnel dosaggio da 500 mcg scarseggia e si prevede che sarà esaurito entro fine mese, ovvero tra un paio di settimane.