Louis Vuitton Cup 2024 doppio match per Luna Rossa con American Magic | oggi via alle semifinali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 14 settembre 2024) Barcellona, 14 settembre– Torna in acqua14,10 dipomeriggioPrada Pirelli, nel mare antistante il Porto di Barcellona. La barca italiana da il viadellaCupdi vela AC75 per la prima prova con. Ci sarà poi il secondo15,22. Nel mezzo è in programma la seconda semifinale tra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull (14,46 e 15,58). Si aprono le danze allora per le gare finali della competizione che poi porterà a disputarsi l’America’s Cup di ottobre con Emirates New Zealand. “Ineos ha scelto Alinghi come tutti si potessero aspettare. Noi regateremo con, ma cambia poco perché comunque l’obiettivo principale del team è andare il più lontano possibile e per questo dobbiamo affrontare tutti gli altri – ha sottolineato lo skipper riminese al termine della conferenza stampa della vigilia -.