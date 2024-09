Liga 2024 2025 ok il Real Madrid | due rigori di Vinicius e Mbappe stendono la Real Sociedad

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ancora imbattuto ildi Carlo Ancelotti dopo l’anticipo della quinta giornata di. Partita dal risultato bloccato per più di 55? allae Arena di San Sebastian, poi i Blancos riescono a ottenere il terzo successo in cinque partite di campionato. Intà di emozioni ce ne sono, ma le due squadre nella frazione inaugurale non riescono a trovare il gol e si segnala solo l’infortunio di Brahim Diaz, sostituito da Rodrygo. Nella seconda frazione gli ospiti salgono in cattedra e si procurano dueda far trasformare alle proprie stelle: al 58? marcadal dischetto, poi al 75? è Kyliana firmare la rete del 2-0. Per lanon un bell’inizio di, con quattro punti in cinque partite e l’attuale sedicesima piazza., ok il: duedilaSportFace.