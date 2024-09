La storia di Walid Kandli l’arbitro salvavita

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) È la classica situazione, quella dell’uomo che morde il cane, così ci si intende subito. Scorso weekend, si gioca Virtus Foligno-Gaifana. Certo, non sarà Real Madrid-Liverpool, ma è pur sempre coppa umbra di seconda categoria (l’ultima ufficiale, dopo c’è solo Scapoli-Ammogliati e le sfide aziendali). Finirà 6-0 per i padroni di casa (gol di Riommi, De Angelis, D’Agostino, Ferri e doppietta di Diakitè, per la cronaca), ma questo interessa una quarantina di persone, a dirla grossa. La notizia che fa il giro del mondo – si fa per dire – è che a metà del secondo tempo, un calciatore della Gaifana, cade a terra, svenuto, come morto. Panico.