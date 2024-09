La sindrome giapponese su famiglia anziani e nascite

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 14 settembre 2024) Nel Paese del Sol levante ci sono sempre più, le donne fanno meno figli, mentre debito pubblico e inflazione esplodono. Una parabola discendente della super potenza asiatica che deve far riflettere Europa e Italia alle prese con gli stessi problemi. Per quasi mezzo secolo, il Giappone è stato un modello per l’Occidente, mentre ora è un avvertimento per ciò che potrebbe accadere in Europa. Economia solida, alto tenore di vita, welfare sociale all’avanguardia, il tutto basato su una cultura del lavoro, caratterizzata da lunghi orari di lavoro e rigidissime gerarchie, che lascia pochissimo spazio all’individuo. Poi quello che era un punto di forza, si è trasformato in una pericolosissima debolezza.