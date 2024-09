La Primavera incontra il Bologna Bianconeri a caccia dei primi punti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Torna il campionatoe per il Cesena di Nicola Campedelli, oggi, è in programma una delle gare più sentite visto che l’avversario sarà ilallenato da Claudio Rivalta. Alle 13, al Centro Sportivo Crespellano, icome primo obiettivo avranno quello di togliere dalla colonna deilo zero, finora infatti le prestazioni non sono mancate, i gol segnati sono già 4 ma quello che determina la classifica sono le nove reti finora incassate e le tre sconfitte subite. La squadra felsinea attualmente si trova a centro classica con 4, frutto di una vittoria, quella netta ai danni del Genoa, un pareggio, quello dell’esordio sul campo dell’Inter, una sconfitta subita nell’ultimo turno disputato quando ilha perso per 2 a 1 sul campo della capolista Roma.