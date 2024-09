Il palco dei Jane’s Addiction si trasforma in un ring | botte da orbi tra il cantante Perry Farrell e il chitarrista Dave Navarro VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 14 settembre 2024) I concerti di artisti e musicisti sono veri e propri show e per questo motivo alcune band studiano a tavolino gag ed effetti speciali per rendere l’evento quanto più spettacolare possibile. Solo pochi giorni fa il concerto dei La Sad fu interrotto da una signora che, salita sul, li insultava e offendeva la musica del trio punk, ma qualcuno ha pensato che si è trattata di una gag studiata a tavolino. Non è sembrata affatto una gag la furiosa litigata tra due membri della rock band, ile il, durante un concerto a Boston. Urla e spintoni tra i due membri deiNeiche hanno ritratto la lite, diventati rapidamente virali sui social, si vedeche, durante l’esecuzione della canzone “Mountain Song”, sbraita e urla controandando testa a testa contro di lui.