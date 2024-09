Il nuovo Seregno torna a casa | La squadra c’è aspettiamo i tifosi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Domani sial Ferruccio. Anzi, per mutuare il claim societario utilizzato dalFBC per pubblicizzare la sfida contro il Castello Città di Cantù, “Si!“. Unaorfana dei colori azzurri da 490 giorni (e una settantina di domeniche), tanti ne sono passati da quel grigio pomeriggio di metà maggio quando si metteva fine a una delle pagine più brutte (o la più brutta?) della storia azzurra, paradossalmente con una festa molto sofferta perché in quell’occasione laottenne sul campo la salvezza ai playout di Serie D contro il Breno. Che poi fece ricorso, anzi, forse, più ricorsi. Sostanzialmente li vinse, ilfinì in Eccellenza, ma l’allora proprietà capitolina non perfezionò l’iscrizione. Tempi passati. Mezzo migliaio di giorni fa era Serie D, adesso ilè in Promozione e di questo bisogna parlare.