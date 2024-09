Il cervo ribelle ai selfie catturato e liberato in montagna | sicurezza prima di tutto

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 14 settembre 2024) L'Aquila - L'animale trasportato lontano dai centri abitati dopo l’aggressione ai turisti, in un'operazione richiesta dal sindaco per proteggere sia ilsia i cittadini. Il, che nei giorni scorsi aveva caricato alcuni turisti intenti a scattare untroppo vicino a lui, è stato finalmentee trasferito in una zona montana più sicura. L’intervento è stato eseguito dal personale del servizio veterinario del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dopo una richiesta urgente del sindaco Giovanni Mastrogiovanni. L’animale è stato trasportato in un’area ad alta quota, lontano dal centro abitato, per evitare ulteriori situazioni di pericolo.