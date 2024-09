Gaza 640mila bimbi vaccinati contro la polio Il medico di Msf | Orari di tregua rispettati ma l’Idf ha colpito famiglie con figli mentre rincasavano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Dall’alba al pomeriggio. Tutto in 9 ore. La campagna antiper proteggerebambini a rischio nella Striscia diè terminata mercoledì. Il messaggio secondo cui le forze israeliane abbiano concesso il tempo necessario alle operazioni di somministrazione senza incidere militarmente su obiettivi così sensibili è stato dato per buono e, seppur in parte, è così. Negli accordi redatti efirmati, Tel Aviv aveva sottoscritto la garanziaa; 9 ore, appunto, dalle 6 del mattino alle 15, in cui le armi e i bombardamenti sarebbero proseguiti, altrove ma non nelle immediate vicinanze dei centri sanitari individuati per le vaccinazioni. Unaa tempo e per certi versi regolata dalle indicazioni satellitari che escludevano dal pericolo determinate aree del sottile lembo di terra martoriato da quasi un anno.