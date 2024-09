F1 GP Azerbaijan Perez | La seconda posizione era possibile vediamo domani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “Qui finire nell’ultima frazione di qualifiche è già un merito, perché quando arrivi in ??Q3 da un momento all’altro puoi perdere la macchina“. Sono queste le parole di Sergiodopo aver ottenuto la quarta piazza nelle qualifiche del Gran Premio dell’: “Laera. La Ferrari è ad un altro livello e penso che sarebbe statoarrivare in P2, ma ho avuto un brutto secondo settore; In generale, non è stato un bel giro e lì ho perso tempo”. La configurazione della RB20 è diversa dal resto della griglia: “Ho troppi pesi rispetto agli altri.se mi aiuta a portare meno carico, a prendermi più cura delle gomme. Con la media sarò sicuramente forte, si vedrà per il degrado con la dura. Stiamo proseguendo lungo una via molto diversa dagli altri e da quella di Max,cosa possiamo fare”.