Endless Love | le anticipazioni dal 16 al 22 settembre

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 14 settembre 2024): ledal 16 al 22Dopo il grande successo disia nel pomeriggio che in prima serata, questa settimana vi aspetta una vera e propria maratona! La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì al solito orario, e venerdì sera alle 21:30 circa. Inoltre, sarà trasmessa anche nel weekend, sabato e domenica sostituendo la serie turca My Home My Destiny. Quindi è un appuntamento da non perdere. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity.: ledal 9 al 15: ledal 16 al 22Lunedì 16Ayhan, che nutre da sempre un’evidente attrazione per Leyla, arriva a scontrarsi con Galip.