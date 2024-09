Difesa | Jhon arriva dalle fatiche in Colombia chance per Casale Il dilemma Lucumi in ottica Shakhtar

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Tra tanti dubbi, una certezza: la. A Como, scelte quasi obbligate per Vincenzo Italiano, per quel che riguarda il reparto arretrato. Non convocato Ilic, ceduto in prestito al Partizan fino a fine stagione;è tornato a Bologna giovedì sera dopo gli impegni con lacontro Perù e Argentina e ha svolto allenamento solo ieri in gruppo e con quattro gare disputate nelle ultime due settimane dopo un mese e mezzo di stop per infortunio muscolare e il fusorario da smaltire è a rischio sovraccarico. Pure Erlic ha svolto solo gli ultimi due allenamenti in gruppo dopo l’infortunio muscolare rimediato a Napoli. Ecco così che Nicolò, il difensoreto alle ultime curve del mercato dopo la partenza di Calafiori, viaggia verso la prima convocazione e verso la prima maglia da titolare, in coppia con Beukema.