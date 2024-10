Dagli Usa arriva la super-uva (Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Unire i moscati e la Vitis vinifera (l'uva da tavola) per ottenere una "super" uva con qualità superiori. È questo l'obiettivo di un progetto avviato negli USA, guidato dall'Arkansas Agricultural Experiment Station e finanziato con 7 milioni di dollari dal National Institute of Food and Agriculture del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti. I moscati possono essere considerati il più popolare vitigno americano nel mondo dell'uva, ma hanno molte qualità, come la resistenza alle malattie e sapori unici, che sono desiderati nelle specie più popolari di Vitis vinifera (uva a grappolo). Allo stesso modo, la Vitis vinifera, la specie che la maggior parte delle persone mangia come uva da tavola e beve nel vino, ha molte caratteristiche desiderabili per i moscati, come la buccia più sottile, una consistenza più croccante e l'assenza di semi. Agi.it - Dagli Usa arriva la super-uva Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Unire i moscati e la Vitis vinifera (l'uva da tavola) per ottenere una "" uva con qualitàiori. È questo l'obiettivo di un progetto avviato negli USA, guidato dall'Arkansas Agricultural Experiment Station e finanziato con 7 milioni di dollari dal National Institute of Food and Agriculture del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti. I moscati possono essere considerati il più popolare vitigno americano nel mondo dell'uva, ma hanno molte qualità, come la resistenza alle malattie e sapori unici, che sono desiderati nelle specie più popolari di Vitis vinifera (uva a grappolo). Allo stesso modo, la Vitis vinifera, la specie che la maggior parte delle persone mangia come uva da tavola e beve nel vino, ha molte caratteristiche desiderabili per i moscati, come la buccia più sottile, una consistenza più croccante e l'assenza di semi.

Occhi al cielo : arriva la terza Superluna del 2024 | Tutto quello che c’è da sapere - Per quanto riguarda gli altri membri del sistema solare come Saturno, Urano e Nettuno restano oggetti facilmente osservabili; questi ultimi due richiedono tuttavia strumentazione adeguata come binocoli potenti o telescopi per essere apprezzati in tutto il loro splendore cosmico. com. Nelle prime ... (Notizie.com)

Como - cellulari nascosti nelle felpe e microauricolari per superare l’esame della patente. In aula arriva la polizia - tre denunce - È accaduto a Como. . Como, 2 ottobre 2024 – Tre uomini sono stati denunciati per aver tentato di superare l'esame per la patente di guida aiutandosi con strumenti e telefoni. Una volta giunti sul posto, gli agenti della volante hanno sottoposto a controllo i tre uomini, trovandogli addosso ... (Ilgiorno.it)

Como - cellulari nascosti nelle felpe e microauricolari per superare l’esame della patente. In aula arriva la polizia - tre arresti - È accaduto a Como. Una volta giunti sul posto, gli agenti della volante hanno sottoposto a controllo i tre uomini, trovandogli addosso svariati strumenti che avrebbero consentito loro di superare l'esame. Como, 2 ottobre 2024 – Tre uomini sono stati denunciati per aver tentato di superare l'esame ... (Ilgiorno.it)