Compleanno con moglie e figli Harry completamente isolato e rimarrà tale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Domenica il principespegnerà 40 candeline e festeggerà con laMeghan Markle e iin California, lontano dalla famiglia reale. Dieci anni fa era invece uno dei suoi membri più popolari. «A 30 anni ero in ansia, a 40 sono emozionato», ha detto il Duca di Sussex in una dichiarazione alla Bbc. «Non importa quanti anni ho, la mia missione è continuare a essere presente e fare del bene nel mondo», ha continuato. Ha parlato anche dei suoi due, Archie e Lilibet, di 5 e 3 anni, che gli hanno regalato «una nuova prospettiva sulla vita». Grazie a loro, dice di essere ancora «più motivato a rendere questo mondo un posto migliore». Nel suo comunicato ufficiale diramato per l'occasione, non c'è alcuna menzione della famiglia reale britannica, dopo anni di tensioni. «È