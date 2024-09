Colle ‘parla’ anche tedesco | Entusiasta di annunciare l’apertura del negozio NKD

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Ha aperto un nuovo. Si tratta di Nkd, una catena tedesca di negozi di abbigliamento e tessili casalinghi con molti punti vendita, in totale sono circa 2000. Il nuovo store colligiano si trova in via Masson 42. "Nuova apertura in città, benvenuta Nkd – afferma l’assessora al commercio Carlotta Lettieri –. Sonodidi un punto vendita Nkd nella nostra città. Una catena importante a livello nazionale che ha scelto di investire nel nostro territorio, creando nuove opportunità di lavoro e arricchendo l’offerta commerciale per tutti i cittadini. Come assessore al commercio, mi rende particolarmente felice vedere la crescita del nostro tessuto economico e il rafforzamento del legame tra grandi realtà imprenditoriali e la nostra comunità. Nkd rappresenta una grande occasione per tutti noi".