Che passione L’Andrea Costa a furor di piazza Emozione Fazzi

(Di sabato 14 settembre 2024) Un ritrovato entusiasmo, accompagnato dai cori e striscioni della tifoseria organizzata, ha salutato la presentazione del2024/2025. Ospiti del bar Controcorrente, dirigenti, sponsor, staff e squadra sono sfilati davanti ai propri tifosi in unaMatteotti colorata di biancorosso che ha potuto vedere anche le nuove divise per questa stagione e il logo del club rinnovato. A fare gli onori di casa i dirigenti Christian Pavani, amministratore delegato, e Sofia Conti, direttore generale. "Impossibile dire di no a una squadra che fa parte della storia della pallacanestro italiana. A Imola c’èe basta e abbiamo bisogno di tutti per far sì chetorni dove deve stare, ossia un po’ più su di dove siamo ora", ha detto Pavani.