Canoa slalom Stefanie Horn si impone nel K1 in Coppa del Mondo ad Ivrea! Terzo Raffaello Ivaldi nel C1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Si tinge d’azzurro la quarta tappa delladel2024 di, in corso ad(Torino): il cambio di programma a causa del maltempo porta alla disputa nella giornata odierna di semifinali e finali sia per il kayak che per la canadese, ed arrivano ottime notizie per l’Italia, con la vittoria dinel K1 femminile ed ilposto dinel C1 maschile. Nel K1 femminile imperiosa vittoria di, che dopo aver chiuso al primo posto in semifinale parte per ultima in finale e migliora ulteriormente il proprio crono,ndosi con un percorso netto in 96.88, precedendo la tedesca Ricarda Funk, seconda in 97.54, a 0.66 (2 penalità), e la slovena Eva Tercelj, terza in 98.81, a 1.93 (2 penalità). Escono in semifinale, invece, Francesca Malaguti, 12ma, ed Agata Spagnol, 29ma.