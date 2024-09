Banche Abi | ad agosto giù tassi prestiti imprese su mutui stabili

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 set. (askanews) –di interesse suibancario in lieve calo in Italia, sulla scia delle graduali riduzioni operate dalla Bce ai valori di riferimento per tutta l’area euro, mentre prosegue la contrazione del credito. Adil tasso medio sui nuovisi è collocato al 3,44%, stabile rispetto a luglio 2024 (dinamica che riflette anche una qualche ripresa deia tasso variabile) e in calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023. Lo riporta l’Abi nel suo Rapporto mensile. Il tasso sulle nuove operazioni di finanziamento alleè diminuito al 5,07%, rispetto al 5,27% di luglio 2024 e al 5,45% di dicembre 2023. Il tasso medio sul totale dei, già sottoscritti negli anni, è sceso al 4,71% sempre ad, dal 4,74% del mese precedente.