Alessia Pifferi oggi com’è diventata in carcere

(Di sabato 14 settembre 2024) Social. Condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana, avvenuto nel luglio 2022,sta vivendo un’esistenza difficile neldi Vigevano, dove è detenuta in isolamento. A rivelarlo è stato il suo avvocato,Pontenani, durante la trasmissione “Mattino Cinque News”, andata in onda venerdì 13 settembre 2024., condannata dalla Corte d’Assise di Milano per aver lasciato morire di stenti la figlia di due anni, è stata trasferita lo scorso luglio dalla struttura di San Vittore al penitenziario di Vigevano. L’avvocato ha descritto le attuali condizioni della sua assistita, sottolineando la difficile situazione che sta affrontando.