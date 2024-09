A che ora le semifinali Luna Rossa-American Magic oggi sabato 14 settembre | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Sarà trauna delle duedi Louis Vuitton Cup 2024, il torneo che selezionerà la sfidante di New Zealand in America’s Cup. Ineos Britannia, Challenger of Record, nonché prima classificata al termine del round robin, ha scelto di affrontare Alinghi (4° forza della classifica) e di conseguenza per il team italiano di Max Sirena l’ostacolo sarà rappresentato dall’imbarcazione statunitense. Patriot è un avversario duro, maha dimostrato di poterlo battere, anche se bisognerà lasciarsi alle spalle le incertezze delle ultime due giornate di fase a gironi. Si parte alle 14:00 di14, con la sfida tra, che poi torneranno in acqua nel terzo match in programma. Per il primo incontro Jimmy Spithill ha scelto di entrare nel box di prepartenza con mure a sinistra.