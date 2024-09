Videogiochi e fumetti protagonisti questo weekend a Malpensa Fiere

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2024 ci sarà il Milano Comics&Games a, dove si potrà usufruire di un’esperienza unica, con un intero padiglione dedicato al gaming. A disposizione del pubblico tantissime postazioni pc di ultima generazione, PS5 multigaming e VR per esperienze immersive, che faranno trepidare tutti gli appassionati, dai nostalgici ai gamer più incalliti. Fra le sfide in programma, segnaliamo i tornei di Apex Legends, modalità Team Deathmatch, FC24, Fortnite Boxfight e Tekken8, entrambi 1vs1. Sempre più ricca la selezione diretrò con i Cabinati Arcade, tutti free to play, dai classici delle sale giochi italiane anni ’80-’90 a quelli più rari, tutti rigorosamente originali e in perfette condizioni.