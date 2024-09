Venom the Last Dance | il nuovo trailer e l’intreccio con il MCU

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’ultima clip di: Thelascia intendere che il film di Marvel Sony potrebbe chiudere il cerchio di un filone del MCU. Tom Hardy esono tornati per un’ultima corsa e forse questo potrebbe aprire la porta alla resa dei conti con Spider-Man. Ilmostra sia gli umani dell’universo Sony Marvel, sia Knull, una divinità simbionte, che cercano di impossessarsi di. Se il cattivo riuscirà a prendere il migliore amico di Eddie Brock, sarà la fine del suo mondo. Tuttavia, c’è una piccola particolarità che dovrebbe rivelarsi un problema per Knull: non tutto quantosi trova in quella realtà. Spider-Man: No Way Home del 2021 si è concluso con Peter Parker da solo. Il Vendicatore di Tom Holland si trova in una situazione di grave solitudine, ora che non ha più amici.