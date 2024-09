Scarlet Witch | Marvel ha messo in cantiere un film standalone con Elizabeth Olsen?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) Secondo le ultime indiscrezioni, unsul personaggio di Wanda sarebbe attualmente in fase di sviluppo e con una data d'uscita Sono anni che si parla di undedicato a, ma finalmente abbiamo la conferma (o quantomeno un indizio concreto) che iStudios stanno sviluppando unche vedrà la Wanda Maximoff diin un ruolo da protagonista. Anche se gli addetti ai lavori non hanno ancora detto la loro, un nuovo report di Production Weekly afferma che unsulla Strega Scarlatta è in lavorazione e che si punta a un'uscita nel 2026. Gli autori di WandaVision e Agatha All Along Jac Schaeffer e Megan McDonnell starebbero attualmente lavorando alla sceneggiatura. Production Weekly