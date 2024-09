Rivolta del pubblico di X Factor | fischi contro Achille Lauro per un rapper

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 13 settembre 2024) Xè tornato su Sky Uno, ieri sera sono andate in onda le prime audizioni e hanno già fatto molto discutere sui social. Sul palco del talent si è presentato Lorenzo Tullio Drago, che già prima di cantare ha catturato l’attenzione dei quattro giurati. E proprio uno dei giudici pochi minuti dopo è stato al centro di unadegli spettatori. Mc Drago ha presentato il suo inedito, suscitando la curiosità di tutti: “Da dove vengo di bello? Deve essere per forza bello? Ho sempre scritto, ma in cameretta, niente di professionale. Mi sto cag***o addosso. Questa è la prima volta che prendo in mano un microfono. In arte mi chiamo Mc Drago, per riprendere il titolo che si davano i vecchi. Drago che è il mio cognome, perché ho poca fantasia. Che tipo sono? Non sono cattivo però sono bruciato.