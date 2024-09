Ravello Torello in festa con il tradizionale Incendio del borgo | domenica 15 luci e fuochi d’artificio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024)15 settembre, alle ore 21, in occasione dei festeggiamenti per la ricorrenza della Madonna dell’Addolorata, ildi, a, tornerà a vestirsi a, con ildel”. Organizzata dal Comune die dall’associazioneBorghi in, in collaborazione con il Gruppo Volontari e Devoti della Madonna, con il contributo della Fondazione, ed eseguita dalla Pirotecnica Mansi di Maiori, l’iniziativa offre a residenti e visitatori emozioni senza tempo, grazie all’intreccio di luminarie multicolori che disegnano le sagome delle abitazioni. Lo spettacolo, arricchito di giochi ed eleganti effetti pirotecnici, apprezzato e riconosciuto per la sua originalità coreografica, si inserisce infatti nel solco dei tradizionali “incendi”, scenografie di fuoco eseguite per la prima volta a Napoli nel corso del XVII secolo.