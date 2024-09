Quel fascino infinito della storia e del mare nel segno del benessere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Evanescente, sorprendente, affascinante. Tre aggettivi intensi per descrivere Chioggia, la piccola Venezia che ancora conserva l’autenticità di chi vive da secoli in simbiosi con il. Una cittadina inserita tra le mete suggerite anche dal ’New York Times’ sia per i suoi gioielli d’arte, sia per la presenza di spiagge attrezzate per le famiglie e i bambini che da Sottomarina arrivano fino a Isola Verde dove sorge l’Isamar Holiday Village. Vale la pena un giretto tra i pontili e i canali e una visita al centro storico medievale per scoprire da vicino la città dell’attrice Eleonora Duse. Chioggia è davvero un mondo a parte ’piantata nelle lagune’, come la descriveva Carlo Goldoni in ’Le baruffe chiozzotte’, "ma resa penisola per via di un lunghissimo ponte di legno che comunica con la terraferma".