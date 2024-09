Perché ho pianto Berrettini e le lacrime in Coppa Davis | cosa è successo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Matteoè tornato. L'azzurro ha sconfitto in rimonta (3-6, 6-2, 7-5) un valido Alexander Blockx e poi si è lasciato andare a tutte le sue emozioni. L'italiano ha portato avanti il suo Paese nella sfida contro il Belgio, nel match che può essere già decisivo per la qualificazione alle Finals di. Una partita rocambolesca, dove il romano è stato in grado di ribaltare completamente il risultato. Il primo set lo ha perso, poi nel secondo e nel terzo ha costretto il belga ad alzare bandiera bianca. "Una vittoria speciale per mille ragioni - ha commentato-, sono solo contento di aver vinto. Io non sono partito al meglio, però il tennis è uno sport strano, un po' troppi pensieri questa volta. Sono orgoglioso della maniera in cui ho lottato, senza di loro (indica i tifosi) sarebbe stato impossibile.