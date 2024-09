Palestra allagata È polemica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le piogge settembrine allagano la tensostruttura-già bucherellata dalla grandine, partenza ritardata per l’attività delle società sportive. I lavori di ripristino della tensostruttura di via Trieste,già qualche giorno fa, sono al via. Ma un intervento radicale e risolutivo richiederà un paio di mesi. Le immagini della tensostrutturahanno fatto il giro dei social. Acqua a catinelle causa copertura già bucherellata dalla grandine estiva. E con l’attività sportiva al via. A tamburo battente le garanzie del Comune: "L’Amministrazione sta intervenendo per i danni causati dal maltempo alle tensostrutture di via Trieste. La copertura è stata traforata in alcuni punti dalla violenta grandinata di quest’estate e il Comune ha già programmato il ripristino.