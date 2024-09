Non vedevi più niente Sfigurata dopo la tinta per i capelli del supermercato la diagnosi dei medici è choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Unaper colorare iha lasciato una donna temporaneamente cieca a causa di una grave reazione a un prodotto di bellezza. La donna francese di 61 anni, di cui non è stato reso noto il nome, stava utilizzando una tintura peracquistata alquando, qualche giorno, ha iniziato ad avere la vista offuscata. Iche l’hanno presa in cura hanno esaminato i suoi occhi e hanno trovato gravi segni di retinopatia. Con il termine retinopatia si intendono tutte quelle malattie che colpiscono la retina. La retina è un sottile strato di tessuto nervoso, che riveste la superficie interna dell’occhio, costituito da neuroni, sensibili alla luce, e vasi sanguigni. La retina ha la funzione di trasformare gli impulsi luminosi in segnali nervosi che vengono poi trasmessi al cervello attraverso il nervo ottico e convertiti in immagini.