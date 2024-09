Mercati ancora ostaggio delle banche centrali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 13 settembre 2024) La settimana per ifinanziari si è conclusa in territorio positivo. A fare da catalizzatore alle borse sono stateuna volta le. Se da un lato nessuno scossone è arrivato dall’annuncio sulle decisioni di politica monetaria da parte della Banca centrale europea che ha tagliato i tassi di 25 punti base (gli investitori si aspettavano una BCE più dovish con maggiori indicazioni su prossimi tagli nei mesi a venire), dall’altro lato, invece, l’inflazione americana ha sorpreso leggermente al rialzo, spegnendo le speranze di un ampio taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, che si riunirà la prossima settimana. Restando in tema di, più membri della Bank of Japan hanno confermato che la BoJ continuerà la correzione, in senso restrittivo, della sua politica monetaria.