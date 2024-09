LIVE Cobolli-Bergs 3-6 7-6 0-6 Italia-Belgio 1-1 Coppa Davis in DIRETTA | bagel finale doppio decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12 Il tie traè ora sul punteggio di 1-1. Saràiltra Bolelli/Vavassori e Gille/Vliegen che inizierà tra pochi minuti. Potrete seguire l’incontro qui su OA Sport con la nostratestuale. 20.11 L’non si qualificherà oggi alle Finals! Questo il primo verdetto della giornata: per la qualificazione aritmetica gli azzurri avevano bisogno di una vittoria netta per 3-0. 20.09 Il terzo set si è giocato nei primi due game durati oltre 15 minuti.ha avuto due palle break nel primo game,si è salvato ed ha strappato il servizio nel gioco successivo. Da quel momento in poi si è rotto l’equilibrio con il belga che ha preso il largo. 20.07 6-3, 6-7, 6-0 Gioco, partita ed incontro Zizou: passante lungolinea vincente del belga.