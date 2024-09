Leo | più detrazioni o Assegno rafforzato

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) 21.20 Il Governo ha intenzione di "favorire leper la famiglia e la natalità". Lo ha affermato il viceministro dell'economia, Maurizio Leo, parlando a margine di un convegno di commercialisti. Per Leo ci sono diverse strade per ottenere il risultato di aiutare le famiglie con figli: "potenziare l'unico o introdurrespecifiche per i figli". Nei giorni scorsi il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti aveva parlato di abbassare le tasse per le famiglie con figli.