Le cause dei disastri climatici sono note ma prevalgono gli interessi economici di pochi

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Ledei fenomeni meteorologici estremi: tutti le sanno, ma glidisul benessere dei cittadini e delle cittadine”. Così un rappresentante dei Fridays for Future Bergamo, movimento che vede protagonisti molti giovani impegnati a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla giustizia climatica, invita a prestare attenzione alle condizioni in cui versa il pianeta. Il maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Bergamasca, determinando parecchi danni fra domenica 8 e lunedì 9 settembre, ricorda quanto questo tema sia prioritario. Avvenimenti analoghiavvenuti anche in altre aree del Paese, in tutta la Penisola, riportando in auge la questione ambientale in un’ottica complessiva. Parlando a nome dei Fridays for Future Bergamo, il giovane afferma: “Ci aspettavamo che prima o poi fenomeni meteorologici estremi accadessero anche a Bergamo.