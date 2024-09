Le 10 migliori serie tv thriller su Prime Video

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il concetto di comfort zone è estremamente relativo. C’è chi si rilassa godendosi la propria commedia romantica preferita e chi, al contrario, per evadere dalla realtà, preferisce immergersi in un abisso di suspense e brivido che, talvolta, sfocia in vero e proprio terrore. Il, in passato (e a torto) relegato tra le categorie di intrattenimento diB, si sta finalmente prendendo la sua rivincita, soprattutto in ambito seriale, in virtù dello sviluppo di storie che non fanno più breccia soltanto nell’emotività, ma che coinvolgono anche il cervello e il ragionamento. Ed ecco che il ventaglio di scelta si amplia, le sottotrame si fanno sempre più intricate, fino a prendere quasi il sopravvento sull’atmosfera principale, la quale finisce per perdere la sua identità definita, evolvendosi in un intreccio caleidoscopico, sfaccettato.