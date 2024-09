L’Academy di Miss Italia è un successo Verso la scelta delle 15 finaliste

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Numana (Ancona) 12 settembre – Ancora pochi giorni e sapremo i nomi15che si contenderanno il titolo dinella finale che si svolgerà domenica 22 settembre a Porto San Giorgio, sempre nelle Marche in provincia di Fermo. Presidente di giuria che valuterà le 15, che saranno annunciate nella serata di domenica 15 settembre, sarà l'attrice e conduttrice televisiva, Martina Colombari,1991. Sarà la prima volta che il titolo viene assegnato nelle Marche, regione che in passato ha ospitato più volte le pre finali di. L'evento, che si terrà nel Teatro Comunale di Porto San Giorgio grazie al patrocinio della Regione Marche, sarà presentato da Andrea Dianetti e sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di, a partire dalle ore 20.