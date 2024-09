La cittadinanza ’iure sanguinis’ ingolfa i Comuni e i tribunali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una ricerca in collaborazione con Istat per rilevare e monitorare le richieste di riconoscimento dellaiure sanguinis. A realizzarla è stata Anusca, l’Associazione Nazionale Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe con sede a Castel San Pietro, che concluderà oggi nella sua Accademia di viale Terme un seminario di due giorni dedicato proprio allo spinoso tema. A riassumere in cifre quella che può ormai essere definita una vera e propria problematica nazionale è Giancarlo Gualtieri di Istat, tra i relatori della prima giornata. "La ricerca operata con Anusca su due terzi deiitaliani ha certificato 63mila acquisizioni, numero che se dimensionato alla totalità deiitaliani leviterebbe a 100 mila acquisizioni, ovvero 100 mila rilasci dellaitaliana tramite diritto di sangue".