Italia-Belgio oggi Coppa Davis 2024 | orari singolari e doppio tv programma streaming

(Di venerdì 13 settembre 2024) All’esordio ilha rimontato i Paesi Bassi, mentre l’ha piegato il Brasile:, venerdì 13 settembre, azzurri e belgi si sfideranno nella prima fase a gironi delladi tennis: a Bologna si sta giocando il Gruppo A, edalle ore 15.00, in caso di vittoria per 3-0, l’si qualificherebbe ai quarti. In casaFilippo Volandri dovrebbe schierare Matteo Berrettini, uno tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, ed infine Andrea Vavassori e Simone Bolelli inmentre ildi Steve Darcis schiererà uno tra Raphael Collignon ed Alexander Blockx, poi Zizou Bergs, ed ilcon Sander Gille e Joran Vliegen. I giocatori schierati saranno comunicati un’ora prima del primo match.