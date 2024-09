Il trionfo di Taylor Swift agli Mtv Vma 2024 | è l’artista più premiata di sempre

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Le minacce di Trump adopo l’endorsement a Kamala Harris non sembrano aver intaccato il successo della cantante. Che, anzi, ha fatto il pieno di premiMTV Video Music Awardsdi New York (rimandato di un giorno proprio per via del dibattito televisivo tra i candidati alla presidenza). E qui, oltre a portare a casa ben sette statuette, è diventata l’artista piùin assoluto nei quarant’anni di storia della manifestazione che dal 1984 premia le migliori canzoni e i migliori videoclip musicali dell’anno.ha infatti raggiunto quota 30 premi, superando Beyoncé che è ferma a 26.