Il maresciallo va in pensione Trezzo saluta l’eroe normale Ha vigilato sulla città per 27 anni

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ilva inil giorno del suo compleanno, oggi ne compie 60, e per Marco Bennati sono le ultime ore di lavoro. È “” che hae sui dintorni per 27, ma è nell’Arma da 41, prima era a Melzo e agli inizi nel Cremasco. La ferma, giovanissimo, e poi l’avvio di una carriera che ne ha fatto un punto di riferimento per la comunità. Fu lui, nel 2017, a riportare a casa Emma H., la bambina rapita dal padre e nascosta in Siria per 5dopo la lunga disperazione della mamma, servizi di "Chi l’ha visto", e una mobilitazione senza precedenti per la piccola. Appelli e ricerche erano finiti sempre con un nulla di fatto, finché lui non rintracciò un prozio che fece da intermediario con il papà e la riabbracciò appena sbarcata a Malpensa.