I lavoratori di Boeing vanno allo scontro con l’azienda 30mila in sciopero chiedono aumenti del 25%

(Di venerdì 13 settembre 2024) Per la prima volta dal 2008 gli operai della statunitensesono entrati in. Scelta quasi plebiscitaria, il 94,5% dei dipendenti interpellati dai sindacati ha votato a favore della mobilitazione dopo cheha respinto la richiesta di un aumento salariale del 25% in quattro anni. A fermarsi dalla mezzanotte sono iaddetti delle linee di produzione dei 737 Max e 777 nelle aree di Portland e Seattle. La richiesta di aumento è considerata eccessiva dal, che sta facendo fronte a enormi perdite finanziarie anche in seguito a una serie di incidenti – compresi due disastri aerei – che hanno riguardato principalmente i modelli 737 Max. Inizia così in salita la sfida per il risanamento della nuova amministratrice delegata Kelly Ortberg, nominata il mese scorso.