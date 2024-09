Ha ordinato vino bistecca e aragosta Quando è arrivata la ricevuta ha cominciato a scriverci sopra dei numeri a caso e ha detto ‘io pago così' | la storia virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) In un video con oltre 83.000 visualizzazioni, laer Girlypopzonly (@girlypopzonly) ha raccontato un’esperienza abbastanza surreale che le è capitata svolgendo il suo lavoro come cameriera in un ristorante. Una donna si è seduta al tavolo da sola e haantipasto,. Tutto, spiega la creator, faceva pensare a un “conto salato”. Male ha portato la, la cliente ha preso una penna e ha scritto dei. “All’inizio ho pensato che fosse il suo numero di telefono ma lei mi hache no, che lei paga sempre ‘scrivendo a mano il numero della carta’. Allora ho risposto che doveva presentare la carta di credito fisica perché al ristorante non accettavano inserimenti manuali, perdire. Sapete cosa ha fatto lei? Ha‘non mi interessa’, ha preso la borsa e se n’è andata”.