Enotria The Last Song la recensione | il Dark Souls italiano che è bello ma non balla

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 13 settembre 2024)Thenon potrebbe essere piùdi così. Sono italiani gli sviluppatori di Jyamma Games, italiani molti dei “consulenti” influencers che si sono succeduti nei video del canale ufficiale su YouTube. E, soprattutto, sono italiane la Lore e i personaggi principali. La direzione artistica e lo stile delle colonne sonore. Purtroppo, anche da connazionali orgogliosi del fatto che un team relativamente piccolo e giovane abbia lavorato a un titolo di livello internazionale che punta così in alto fin dal primo annuncio. Perciò vi anticipiamo subito che questadiTheha un compito ingrato: dirvi che essere italiani, stavolta non è bastato. Il “” è stato rifinito qua e là, ma non è cambiato molto dalla Demo pubblicata questa estate. Che, ahinoi, ne evidenziava evidenti criticità ludiche non patchabili in qualche mese.