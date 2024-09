Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024)indipedente ha appoggiato la gestione da parte dell’Agenzia mondiale antinelche coinvolge 23che non avevano superato i test antisettimane prima dei Giochi di Tokyo e ha affermato che lanon è stata compiacente né ha mostrato pregiudizi nei confronti della Cina. Il procuratore svizzero Eric Cottier aveva già affermato a luglio che lanon avesse gestito male ilche coinvolgeva irisultatialla trimetazidina (TMZ) ma poiti dacinese. Cottier ha ribadito questi risultati nel suo rapporto finale di giovedì, ma ha anche criticato laper non aver sfidato le autorità anti(CHINADA) per non aver seguito tutte le procedure previste dai suoi standard anti