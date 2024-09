Dengue il primo caso autoctono in Italia | l’allarme dei medici

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ildiallarma l’. Iavvertono: “Massima attenzione anche se il contagio non è semplice” Sono ormai trascorsi più di quattro anni dai primi casi Covid ed ora inc’è un nuovo allarme: quello della. Il virus delle zanzare fino a questo momento era visto come un qualcosa di molto lontano, ma il(almeno ufficiale) costringe gli esperti a chiedere di prestare la massima attenzione. Zanzara (Ansa) – cityrumors.itCome riportato da RaiNews, ilè stato registrato in provincia di Brescia. In un comunicato l’Ats (Agenzia di tutela della salute) ha confermato che il paziente non ha effettuato nessun viaggio all’estero e questo fa pensare ad un contagio avvenuto direttamente in