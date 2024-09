Claudio Baglioni a Verona | ‘aTUTTOCUOREplus ultra’? Quello che ho imparato in 60 anni

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 13 settembre 2024) Alla vigilia dei suoi ultimi otto concerti all’Arena diriceve un’investitura speciale. È ilarchitetto, questa volta, a essere premiato con l’iscrizione nell’albo d’onore nell’ordine degli architetti della provincia diper il palco centrale progettato nel 2018 per il tour Al centro datato 2018. “Sono contento di essere ain una veste assolutamente diversa, un’occasione che non mi sarei mai aspettato. Come dire, sono un architetto credente ma non praticante”. E a proposito deglidi studio, ricorda. “Mi sono laureato vent’fa, quindi ero già grandicello; ero studente lavoratore, di lusso, diciamo privilegiato. Ma, attenzione, è una laurea vera: non è stata presa per via telematica!”, scherza. “Più che altro è stata voluta da mia madre perché voleva che suo figlio facesse un mestiere vero.